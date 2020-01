Ilva nel green new deal della Ue 4 miliardi per la riconversione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Occhi puntati a Strasburgo, dove domani verrà presentato il maxi-progetto di investimenti della nuova Commissione Ue che punta a mobilitare 1.000 miliardi di cui 100 miliardi destinati alla riconversione economica delle aree maggiormente dipendenti dalle industrie inquinanti come la Puglia, che utilizzerà le risorse del “Fondo per la transizione giusta” per riconvertire l’area ex-Ilva di Taranto. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

matteosalvinimi : #Salvini: Sento tante chiacchiere, ma fatti zero. Alitalia, Ilva, MercatoneUno sono nel caos. Centinaia di crisi az… - Affaritaliani : Ilva nel green new deal della von der Leyen: 4 miliardi per la riconversione - Siderweb : #RassegnaStampa #13gennaio: l'#Europa potrebbe contribuire al rilancio di #Ilva. Fondi anche per #Taranto nel piano… -