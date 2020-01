Il prezzo più conveniente per il Motorola Razr è con TIM: condizioni a rate (Di domenica 12 gennaio 2020) Grande interesse sta destando in tutto il mondo il Motorola Razr. Il dispositivo pieghevole ben diverso dai predecessori rivali Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X sembra aver colpito nel segno: in primis per il suo design a conchiglia che ricorda molto i vecchi Motorola ma che naturalmente si affida ad una tecnologia foldable decisamente più innovativa. Il prezzo del nuovo Motorola Razr non è di certo alla portata di tutte le tasche. Pur essendo, almeno al momento, il pieghevole più economico di tutti, il suo costo di listino è comunque pari a 1599 euro. Proprio per rendere il dispositivo accessibile a più potenziali clienti, per primo in Italia l'operatore TIM ha pensato di rateizzare la vendita del dispositivo super tecnologico: secondo quanto riportato pure su Mondomobileweb, dal prossimo 20 gennaio, proprio il dispositivo foldable dovrebbe rientrare nel listino ... Leggi la notizia su optimaitalia

