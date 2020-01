Gravina: “Credo che il Napoli sia una delle più grandi delusioni in questo momento” (Di domenica 12 gennaio 2020) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ospite a 90simo minuto, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul Napoli. “Sicuramente dal Napoli ci si aspettava qualcosa in più considerato l’organico a disposizione e gli ultimi due o tre campionati fatti. E’ un vero peccato, perché con una tifoseria così calda, calorosa e affettuosa verso la squadra credo che il Napoli sia una delle più grandi delusioni in questo momento”. L'articolo Gravina: “Credo che il Napoli sia una delle più grandi delusioni in questo momento” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

