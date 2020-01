Grande Fratello Vip, frasi choc di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis: “si merita due schiaffi, è da maciullarla” – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Risalgono a poche ore fa le dichiarazioni choc fatte da Salvo Veneziano, ex concorrente storico del Grande Fratello e attuale concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Durante un momento di chiacchiericcio tra i quattro veterani della trasmissione, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano, proprio quest’ultimo ha speso delle parole, decisamente pesanti, nei confronti dell’altra partecipante Elisa De Panicis, giovane modella milanese. Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano choc attratto da Elisa De Panicis: “si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale… è da maciullarla” Salvo, supportato dalle risate degli altri uomini del privè, ha rivolto in modo molto spinto apprezzamenti su Elisa Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… Quella si merita ... Leggi la notizia su trendit

