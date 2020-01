Genova, auto si capovolge e due persone muoiono carbonizzate. Un terzo uomo ferito (Di domenica 12 gennaio 2020) Due persone sono morte carbonizzate a Genova nella notte fra sabato e domenica nell’incendio di un’auto. Sono un ragazzo di 23 anni e un uomo sui 50 anni. Un terzo è rimasto ferito non gravemente: ha 20 anni ed è originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I tre viaggiavano su una Giulia Alfa Romeo che durante la corsa si è capovolta. Secondo le prime ipotesi, il conducente ha perso il controllo dell’auto forse per eccesso di velocità. L’auto ha urtato uno spartitraffico, vicino a una pensilina per le fermate dei bus e poi si è ribaltata. La vettura ha poi preso fuoco e le due persone sui sedili anteriori sono morte carbonizzate, mentre il terzo, seduto dietro, è riuscito a salvarsi grazie all’intervento di un giovane che ha assistito all’incidente. Il ferito è stato trasportato all’ospedale san Martino: non è in gravi condizioni. Per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

