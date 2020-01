Federica Brignone ha vinto la prova di combinata di Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee (Di domenica 12 gennaio 2020) Federica Brignone ha vinto la prova di combinata femminile della Coppa del Mondo di Sci, che si è disputata oggi ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria. Brignone era in testa dopo la prima prova di super gigante, ed è riuscita a rimanere al Leggi la notizia su ilpost

Eurosport_IT : GRANDE FEDEEEEEEE, COMBINATA VINCENTE! ?????? 12a vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in questa stagi… - Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - _Carabinieri_ : #12gennaio, Altenmarkt-Zauchensee (AUT): nella gara di coppa del mondo, Specialità Combinata femminile, spendido tr… -