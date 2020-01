Calciomercato, cresce l'ottimismo dell'Inter per l'affare Eriksen (Di domenica 12 gennaio 2020) I nerazzurri attendono la risposta del giocatore danese, che potrebbe presto dire sì e dare il via libera alla trattativa col Tottenham. Leggi la notizia su foxsports

giampodda : RT @AndrewMari1988: Ripetiamolo tutti in coro: FRIEDKIN NON CANCELLA IL FPF Il #calciomercato e gli obblighi dell'#ASRoma restano per lo… - Pasqual24320045 : RT @AndrewMari1988: Ripetiamolo tutti in coro: FRIEDKIN NON CANCELLA IL FPF Il #calciomercato e gli obblighi dell'#ASRoma restano per lo… - AndrewMari1988 : Ripetiamolo tutti in coro: FRIEDKIN NON CANCELLA IL FPF Il #calciomercato e gli obblighi dell'#ASRoma restano per… -