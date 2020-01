Ubriaco al volante: suv va fuori strada e finisce sospeso sul sottopasso (Di sabato 11 gennaio 2020) Poteva avere conseguenze gravissime il gesto di un uomo che all’alba di sabato 11 gennaio si sarebbe messo al volante del suo suv Ubriaco. Dopo aver percorso pochi chilometri nel centro abitato di Darfo Boario Terme, l’uomo ha perso il controllo del veicolo che è quindi finito fuori strada colpendo violentemente il parapetto di un sottopassaggio pedonale. L’auto ha quindi sfondato le protezioni rimanendo in bilico a mezz’aria sul sottoposso, fortunatamente deserto in quel momento. Ubriaco al volante Non essendo in grande di guidare, l’uomo è arrivato all’altezza dell’incrocio e ha completamente perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro il sottopassaggio sfondando tutte le protezioni. È solo per un puro caso che il grosso suv non è precipitato all’interno del passaggio pedonale ed è altrettanto una fortunata coincidenza ... Leggi la notizia su notizie

