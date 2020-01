Serena Enardu dopo il confronto con Pago: “Ho pianto tutta la notte” (Di domenica 12 gennaio 2020) Serena Enardu e Pago hanno avuto un vero e proprio confronto nella casa del GF Vip. La Enardu ha deciso di tornare sui suoi passi dopo aver lasciato il cantante nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. tuttavia, il pubblico non l’ha voluta nella casa e anche il tentativo di riprendersi l’ex sembra fallito tanto da sfogarsi su Instagram. Serena Enardu, lo scatto in aeroporto Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 si è svolto il chiarimento tra Serena Enardu e Pago. dopo la decisione di lasciare il fidanzato Serena sembra essersene pentita e ha chiesto, e ottenuto, di parlare con l’ex. Il pubblico, però, non l’ha premiata e, infatti, ha deciso che non dovesse restare nel programma. Così, la Enardu è dovuta tornare a casa e ha affidato a una foto su Instagram il suo sfogo dopo il confronto tanto atteso. Serena crede di aver fatto la cosa giusta e sul social dice: ... Leggi la notizia su thesocialpost

