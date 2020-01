“Mai scelto nessuna”: Ivan Gonzalez dimentica Sonia Pattarino e Uomini e Donne, lei s’infuria (Di sabato 11 gennaio 2020) "Le Donne hanno sempre scelto me, ma io non ho mai scelto nessuna”. Ivan Gonzalez, nella sua presentazione al Grande Fratello Vip, sembra essersi dimenticato della sua recente partecipazione a Uomini e Donne, dove scelse Sonia Pattarino. E quest'ultima , ormai sua ex, comprensibilmente s'inalbera su Instagram. Leggi la notizia su tv.fanpage

