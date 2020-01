Gf Vip, Serena Enardu distrutta dal dolore: "Ho pianto tutta la notte" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex compagna di Pago si è sfogata sui social network dopo che il televoto le ha negato la possibilità di entrare nella Casa per chiarirsi con lui Il 51% dei telespettatori hanno detto "no" all'ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico ha scelto di non dare una seconda possibilità all'ex compagna di Pago, che durante la seconda puntata del reality ha dichiarato di essere ancora innamorata di lui e di voler provare a recuperare il loro rapporto. Lei avrebbe preferito farlo al Gf Vip ma ora dovrà aspettare l'uscita dal programma di Pacifico. A nulla sono valse le quarantotto ore trascorse in completa solitudine nella suite e l'incontro ad alto tasso emotivo con Pago. Serena Enardu ha dovuto abbandonare la casa anche senza il bacio, che ha provato a strappare all'ex quando si trovava con un piede fuori dalla porta rossa. ... Leggi la notizia su ilgiornale

