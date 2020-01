Chi è Aristide Malnati, il papirologo italiano conosciuto in tutto il mondo (Di sabato 11 gennaio 2020) Dal banco di scuola condiviso con Alfonso Signorini al grande successo come papirologo. Ecco chi è Aristide Malnati, uno dei concorrenti del GF Vip 2020. ROMA – Aristide Malnati al Grande Fratello Vip. Dopo aver preso parte a L’Isola dei Famosi, il milanese ha accettato questa opportunità per cercare di ritornare a distanza di diversi anni in televisione. Andiamo a conoscere meglio il papirologo, famoso in tutto il mondo. Chi è Aristide Malnati, la biografia del papirologo italiano Nato a Milano il 10 luglio 1964 (Cancro), Aristide Malnati ha trascorso la sua infanzia ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia prima di ritornare nel capoluogo lombardo dove ha completato gli studi liceali (è stato compagno di squadra Alfonso Signorini n.d.r.) e universitari con una tesi sui papiri. Una passione diventata un vero e proprio mestiere tanto da essere conosciuto in ... Leggi la notizia su newsmondo

TheNewLuca : Voce 'Aristide in confessionale' E mo chi cazzo è Aristide?!?! ?? ??????????? #gfvip #GrandeFratello #grandefratellovip… - Sadi10646557 : Giusto per ricordarvi chi sia Aristide Malnati. #GFVIP #GFVIP2 #GFVIP4 - serperuta : @laurafinocchi Chi è Aristide? -