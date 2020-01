Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (11 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) Torna quest’oggi la Serie A di calcio 2019/2020, e lo fa con ben tre partite, tutte valide per la diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata, che si aprirà alle ore 15.00, quando il Milan andrà in trasferta sul campo dell’insidioso Cagliari, nella sfida che dovrebbe segnare il debutto dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic tra le fila dei rossoneri, trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sul canale 251. Alle 18.00 toccherà invece a Lazio e Napoli, in uno dei big match di questo turno, che si daranno battaglia su Sky Sport Serie A, mentre l’ultimo anticipo sarà un succulento Inter-Atalanta, in cui la banda di Antonio Conte dovrà necessariamente vincere per continuare l’inseguimento al Tricolore, contro una formazione che vive una condizione di grande crescita, questa volta in diretta streaming su DAZN. Con DAZN segui Inter-Atalanta IN ... Leggi la notizia su oasport

