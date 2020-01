Calciomercato Atalanta, 11 milioni per un colpo a sorpresa in attacco (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Atalanta, la Dea prova a stupire Gasperini: offerta da 11 milioni di euro per un colpo a sorpresa in attacco Un colpo a sorpresa per la Dea. E che colpo. Secondo Tuttosport, infatti, il club orobico avrebbe avanzato un’offerta da 11 milioni di euro per Francisco Trincao del Braga. Talento in rampa di lancio classe 1999, l’attaccante portoghese nelle ultime sessioni di mercato era stato accostato alla Juventus. Ora l’affondo dell’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo visti gli impegni su tre fronti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Caldara torna all’@Atalanta_BC, dal @acmilan, ultimi dettagli. Prestito biennale con diritto di riscatto @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Caldara torna all’@Atalanta_BC: prestito (gratuito) per 18 mesi, diritto di riscatto a 15 mil (e percentuale event… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… -