Bomba contro convoglio militare in Afghanistan | morti due soldati

Una bomba carta è esplosa intorno alle 3 del 9 gennaio in via casaconte, a Portici (Napoli), davanti a un edificio in cui abita un pluripregiudicato ritenuto in passato ai vertici del clan Vollaro. Gli investigatori indagano sui contrasti, ormai guerra aperta, tra il clan di Portici e quello dei Mazzarella; pochi giorni fa l'omicidio di un pregiudicato vicino ai Vollaro.

Un grosso petardo è esploso nella notte dell'8 gennaio davanti a una rivendita di materassi di Cicciano, in provincia di Napoli. I carabinieri indagano sul racket. Pochi giorni fa un altro ordigno era stato piazzato davanti ad un'abitazione e a settembre era stata distrutta l'automobile di un imprenditore della zona.

Libia - duplice attacco a Tripoli : Bombardati una scuola militare e l’aeroporto. Almeno 70 morti - Haftar chiama alla jihad contro la Turchia : È di Almeno 40 morti e decine di feriti il primo bilancio ufficiale, diffuso dalle forze di Tripoli, del bombardamento della scuola militare a sud della capitale libica. Lo riferiscono i media locali. Il governo di Tripoli accusa i combattenti dell’esercito del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, che invece riferiscono di aver ucciso Almeno 70 persone. Malek Merset, portavoce del ministero della salute con base a Tripoli, ha ...

Bombardamento in Libia - Haftar : “Lotta contro intervento turco” : 28 persone sono morte e 18 sono state ferite da un Bombardamento in una scuola miliare in Libia (bilancio ancora provvisorio). Ma secondo l’agenzia spagnola Efe le vittime potrebbero essere tra 40 e 70. Ancora non sono chiare le responsabilità dell’attacco ma Tripoli ha accusato i combattenti dell’esercito di Haftar, che ha chiamato la popolazione ad una lotta contro l’intervento di Ergdogan. Il 2 gennaio 2020 il ...

Bomba carta a San Giorgio a Cremano - il sindaco : “Lotta dura contro i delinquenti” : Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Dopo l’esplosione di una Bomba carta a San Giorgio a Cremano, davanti il pub “O’ grill” in piazza Giordano Bruno, il sindaco vesuviano Giorgio Zinno non ci sta. Sui social l’appoggio del primo cittadino ai commercianti. Non è la prima volta che nel comune vesuviano si registrano questi tipi di fenomeni estorsivi. “La scorsa notte – racconta Zinno – intorno alle 2.30 ignoti ...

Mafia foggiana - attentato contro il dirigente di una Rsa che denunciò estorsioni : distrutte 7 auto. È la terza Bomba esplosa nel 2020 : Tre bombe in tre giorni: il 2020 a Foggia è una catena di attentati, oltre all’omicidio di un commerciante d’auto avvenuto nella serata di giovedì 2. L’ultimo ordigno è quello che venerdì ha distrutto il Suv di un dirigente di una Residenza sanitaria assistenziale che negli scorsi anni aveva denunciato alcuni esponenti della malavita foggiana, poi finiti a processo, per alcuni tentativi di estorsione. La bomba è stata piazzata ...

Siria - missili di Damasco contro una scuola a Idlib : morti 8 civili - tra cui 4 bambini. Nyt : “60 ospedali Bombardati da aprile” : Continua a mietere vittime l’offensiva del regime Siriano, appoggiato dalla Russia, contro l’ultima roccaforte dei ribelli, tra cui diversi gruppi jihadisti, nella provincia di Idlib. Questa volta missili terra-terra lanciati da Damasco hanno colpito una scuola nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio e affollata di studenti e insegnanti, uccidendo otto civili, tra cui quattro bambini. A riferirlo è l’Osservatorio Siriano per ...

Bomba contro bancomat durante i festeggiamenti - ladri via col bottino : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – ladri in azione la notte di Capodanno a Marano, comune a nord di Napoli. durante i festeggiamenti, poco dopo la mezzanotte, ignoti sono riusciti a forzare una porta di emergenza blindata nella sede della Banca di Credito Popolare in corso Europa. Una volta all’interno hanno fatto esplodere un ordigno artigianale dietro la macchina Atm. Quest’ultima si è danneggiata consentendo ai ladri di ...

Il clan Mazzarella punta al Vesuviano : Bomba contro la gioielleria di San Giorgio a Cremano : Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – L’ombra del clan Mazzarella torna ad allungarsi prepotentemente sull’hinterland Vesuviano. Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa, poco dopo le 2, davanti all’ingresso della gioielleria “Mariarosaria Esposito”, al civico 26 di corso Umberto I. Lo scoppio non ha per fortuna causato feriti, ma soltanto dei lievi danni alla vetrina e alla ...

Una bomba è esplosa nella notte davanti ad un negozio di formaggi di Atripalda: è il secondo caso in pochi giorni. Si seguono tutte le piste: dalla "ragazzata" all'ombra del racket. Indagano i carabinieri di Atripalda e quelli del comando provinciale di Avellino. Danni contenuti per il negozio grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Kabul - Bomba contro ospedale - 50 feriti : 10.01 Circa 50 feriti, per lo più civili, per l'attentato suicida a una struttura medica in costruzione vicino alla base aerea usa di Bagram,a nord di Kabul. Lo hanno riferito le autorità. L'esercito americano non ha fornito dettagli sulle vittime,ma un funzionario locale del distretto ha confermato che oltre 50 persone sono state ferite, e tra questi anche donne e bambini. L'attacco sarebbe avvenuto alle 5.55 ora locale,quando la maggior ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Afghanistan : Bomba contro militari Usa - 11 dicembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Afghanistan: bomba contro convoglio militare degli Stati Uniti, numero di vittime non ancora preciso, 11 dicembre 2019,

Siria - esplode autoBomba nel nordest del Paese sotto controllo turco : 17 morti : Un’autobomba è esplosa nel nord-est della Siria, provocando almeno 17 morti e 20 feriti. L’attentato è avvenuto nel villaggio di Tal Half, nei pressi di Ras al Ayn. L’area è occupata dall’esercito turco e dai ribelli Siriani sostenuti dalla Turchia. La zona è passata sotto il loro controllo dopo l’offensiva di ottobre contro le milizie curde delle Syrian Democratic Forces (Sdf), che si sono ritirate da Ras al Ayn in ...