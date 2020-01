Tennis, WTA Auckland 2020: Serena Williams in semifinale ed ora derby con Anisimova. Nella parte bassa sfida Wozniacki-Pegula (Di venerdì 10 gennaio 2020) Continua la cavalcata di Serena Williams nel torneo WTA di Auckland. La testa di serie numero uno ha superato nei quarti di finale la tedesca Laura Siegemund in due set (6-4 6-3), staccando il biglietto per la semifinale. Williams molto soddisfatta in conferenza stampa, dove ha sottolineato l’importanza della sua reazione nel secondo set, quando si è trovata a rimontare un break di svantaggio. Sarà derby americano in semifinale, visto che toccherà alla giovane Amanda Anisimova sfidare Serena Williams. La numero 25 del mondo si è imposta in quello che è stato il quarto di finale più bello e combattuto. La nativa di Freehold ha sconfitto in tre set una comunque ritrovata Eugenie Bouchard con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Anisimova si regala così il primo match della carriera contro Serena, in quello che è un vero e proprio scontro generazionale nel Tennis ... Leggi la notizia su oasport

