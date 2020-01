Talisa ad Amici in lacrime, Serale a rischio: “Mi deludi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Amici 19, Talisa di nuovo in lacrime in sala prove con Timor Steffens: un problema sempre presente Talisa ad Amici 19 sta davvero rischiando di non accedere al Serale. Timor Steffens ha messo in guardia la ballerina per l’ennesima volta in sala prove. Talisa è una ballerina molto valida ed esplosiva, quando è entrata nella … L'articolo Talisa ad Amici in lacrime, Serale a rischio: “Mi deludi” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

GSambucari : @taty_masti No no, io escluso Vincenzo un ballerino così versatile non credo di ricordarlo negli ultimi anni di ami… - giadanajarro : Scusate eh, ma Talisa ha ballato per Selena Gomez, adesso io mi chiedo che cavolo ci sta a fare ad Amici? Parlo di… - NicoDashCanada : Comunque le ballerine ad amici sono sempre le prime ad uscire... Talisa tieni duro #amici19 -