Sossio Aruta firma con una nuova squadra | il comunicato

Bianca Aruta : la nuova foto della figlia di Ursula e Sossio fa ‘esplodere’ i social : Ursula Bennardo ha trascorso le feste a Castellammare di Stabia insieme a Sossio Aruta, l’uomo che le ha ridato fiducia nell’amore e le ha ‘donato’ l’arrivo della loro piccola. Già mamma di tre figli maschi, infatti, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne è diventata mamma per la quarta volta, stavolta di una bambina, Bianca. Ursula Bennardo ha risposto alle domande dei followers raccontando quello che, finora, aveva tenuto ...

‘Questo è il mio ultimo appello…’ : Sossio Aruta chiede aiuto sui social : Sossio Aruta è conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island Vip. Il cavaliere del trono over, proprio grazie a Maria De Filippi ha trovato la sua anima gemella e da qualche mese è diventato anche papà. Una vita quello di Sossio decisamente cambiata nell’ultimo anno. Nonostante le tante belle notizie, però il compagno di Ursula non è ancora soddisfatto e proprio sui social ha lanciato il suo ultimo ...

Sossio Aruta come Ibrahimovic/ 'Mai mollare. Sono qua per chi cerca un attaccante' - Uomini e Donne - : Sossio Aruta come Ibrahimovic? L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne lancia un appello per cercare la sua ultima squadra: 'Sono ancora libero'.

Ursula e Sossio Aruta presentano la famiglia | Felicità dopo Uomini e Donne : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono finalmente insieme a tutti i loro figli e stringono tra le braccia la piccola Bianca, nata dal loro amore dopo Uomini e Donne. Un quadretto familiare meraviglioso, all’insegna di un 2020 pieno di sorprese che, poco più di un anno fa, sarebbe stato difficile da immaginare. Il racconto della […] L'articolo Ursula e Sossio Aruta presentano la famiglia | Felicità dopo Uomini e Donne proviene da ...

Uomini e Donne : pace fatta tra Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri - ecco che cosa è successo : Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri hanno fatto pace dopo anni di conflitti nello studio di Uomini e Donne. ecco che cosa è successo Uomini e Donne: l’astio tra Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri Chi segue da anni il trono over di Uomini e Donne sa benissimo che tra Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri in passato […] L'articolo Uomini e Donne: pace fatta tra Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri, ecco che cosa è successo proviene da ...

Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta pace dopo Uomini e Donne/ 'Dopo l'odio tanto amore' : pace fatta tra Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta. I due cavalieri di Uomini e Donne a casa insieme: 'dopo tanto odio tanto amore'

Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta fanno pace : "Dopo tanto odio - tanto amore" - : Luana Rosato pace fatta tra Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta: i due ex cavalieri rivali di Uomini e Donne hanno sotterrato l'ascia di guerra Sono stati due dei grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne e anche due acerrimi rivali, ma ora Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta hanno deciso di gettarsi alle spalle vecchi rancori per riscoprirsi grandi amici. Considerati i due latin lover del parterre maschile del dating show ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposeranno? Parlano i due : Sossio Aruta e Ursula Bennardo si scambieranno l’eterna promessa? L’opinione delle parti Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano una delle coppie più care al pubblico italiano. La loro relazione, tra il Trono Over di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, ha regalato continui alti e bassi. Eppure, stanno ancora insieme e l’arrivo della piccola […] L'articolo Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposeranno? Parlano i due proviene da ...

Sossio Aruta - papà innamorato di Bianca/ 'Mai avrei pensato che con Uomini e Donne..' : Sossio Aruta papà innamorato della figlia Bianca: 'Mai avrei pensato che partecipando a Uomini e Donne mi sarei ritrovato...'.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne con la figlia Bianca : “È bellissima!” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano al trono over di Uomini e Donne. E non sono soli: c’è anche la piccola Bianca, di appena 40 giorni. L’ex cavaliere e la ex dama hanno infatti voluto presentare a tutta la grande famiglia di Maria De Filippi il frutto del loro amore. Sembrano distanti anni luce i tempi dei litigi e delle lacrime. Oggi Sossio e Ursula sono più felici e innamorati che mai. Lo stesso Sossio poco fa ha scritto sul suo affollato ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne insieme alla figlia : “Dopo la sua nascita litighiamo meno” : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono tornati ospiti a Uomini e Donne insieme alla figlia Bianca, ecco cosa hanno detto in stufio Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due sono da poco diventati genitori e non potrebbero essere più felici, ieri sono stati ospiti a Uomini e Donne insieme alla figlia Bianca. ...

Sossio Aruta - dal calcio al supermercato. La nuova inaspettata vita dell’ex Uomini e Donne : Sossio Aruta e Ursula Bennardo saranno ospiti in studio di Uomini e Donne per presentare al mondo la loro Bianca. Da un po’ i due non si facevano vedere in tv e l’ultima volta la bionda ex dama del trono over aveva in grembo la sua bambina. I due hanno annunciato proprio nello studio di Uomini e Donne l’arrivo della piccola Bianca e oggi sono tornati in studio per presentare la loro bambina. E in questa occasione Sossio Aruta ha sorpreso un po’ ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano la figlia Bianca nello studio di Uomini e donne : Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e donne da genitori. La coppia nata al trono over è infatti ospite del dating show di Maria De Filippi nella puntata in onda martedì 3 dicembre con la piccola Bianca, nata lo scorso 11 ottobre. La bambina viene descritta dai due come molto buona di carattere, ed è così silenziosa che quando si sveglia di notte Sossio non la sente nemmeno, lasciando quindi che sia Ursula a occuparsi di lei. Sossio ...

Sossio Aruta E URSULA BENNARDO/ Uomini e donne : 'con Bianca litighiamo meno' : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, ospiti di Uomini e donne con la piccola Bianca: lui si lamenta di essere passato in secondo piano ma lei...