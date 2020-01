Simit: nessun allarmismo Meningite, raccomandata vaccinazione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “In caso di focolai epidemici da meningococco C, come quello in corso, e’ opportuno ‘rafforzare’ la vaccinazione anti meningococcica”. Lo conferma in una nota il Presidente Tavio della Simit. “Nel 2018, i bambini di due anni che in Italia risultavano vaccinati per il meningococco C sono stati l’84,93%- sottolinea il Prof. Galli- I casi di malattia invasiva meningococcica (MIM) descritti in provincia di Bergamo hanno creato apprensione nella popolazione locale e suscitato ancora una volta interrogativi su questa malattia. Dei cinque casi segnalati nell’area, quattro correlati tra loro sono stati causati forse da meningococchi del sierogruppo C. I MESI INVERNALI I PIU’ PERICOLOSI “Per quanto i dati definitivi di laboratorio non siano ancora disponibili, e’ verosimile che questi ultimi siano collegati tra loro- ... Leggi la notizia su romadailynews

