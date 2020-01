Si chiamava Laurent, aveva 14 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per tutta la giornata di ieri, era stato il bambino di 10 anni che cercava di entrare in Europa sfruttando un ‘passaggio’ clandestino nel carrello di un aereo. Oggi, le autorità francesi sono in grado di dare un nome e un cognome a quel corpo ritrovato all’aeroporto di Parigi, dopo un volo impossibile da Abidjan, in Costa d’Avorio. Si chiamava Laurent e aveva 14 anni, frequentava una quarta classe a Niangon Lokoua, un sobborgo del quartiere di Yopougon. LEGGI ANCHE > Il bimbo migrante trovato morto nel carrello di un aereo che partiva dalla Costa d’Avorio Laurent è il bambino di 14 anni morto nel carrello di un aereo Questa è la nota divulgata dal ministero dei Trasporti francese: «Ani Guibahi Laurent Barthélémy – si legge – era nato il 5 febbraio 2005. La sua identità è stata confermata dai genitori. Il ragazzo si è aggrappato al carrello ... Leggi la notizia su giornalettismo

CurioGorilla : RT @giornalettismo: Le autorità francesi hanno dato un volto e un nome a quel ragazzino che sognava l'Europa e che è morto nel carrello di… - il_Conte78 : RT @giornalettismo: Le autorità francesi hanno dato un volto e un nome a quel ragazzino che sognava l'Europa e che è morto nel carrello di… - giornalettismo : Le autorità francesi hanno dato un volto e un nome a quel ragazzino che sognava l'Europa e che è morto nel carrello… -