Palermo. “Maledetto vecchio”, anziano picchiato e umiliato nella casa di riposo: il video choc (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il pover'uomo picchiato solo perché "osava" lamentarsi, "disturbando" gli altri ospiti della casa di riposo. Gli indagati sono tutti appartenenti ad un unico nucleo familiare: c'era il titolare di fatto della struttura e i suoi parenti. Tutti lavoravano in nero, così come una badante che peraltro percepiva indebitamente anche il reddito di cittadinanza. Leggi la notizia su fanpage

