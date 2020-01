Nuova vita per Filippo; devastante furto in canonica – ANTEPRIMA (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il notiziario di questa settimana si apre con una notizia bellissima: Filippo, il bimbo di Cusano Milanino colpito da una rara malattia e in attesa di un trapianto di midollo osseo, ha ricevuto il trapianto l’altra sera. La lunga attesa di un donatore e della donazione si è conclusa. Un devastante furto nella casa parrocchiale in centro a Bollate, danni ingenti per un bottino contenuto. La droga trovata nell’auto della comandante a Baranzate diventa un giallo: emergono nuovi particolari che sollevano molti dubbi. Ancora presepi danneggiati dai vandali, a Ceriano Laghetto, Misinto, Mozzate e Saronno. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

sole24ore : Nuova vita per le ceramiche Pozzi-Ginori: dal 2020 marchio unico Geberit - ilNotiziarioInd : Nuova vita per Filippo; devastante furto in canonica - ANTEPRIMA - - MariCatell : RT @davide_schroeer: 'la nuova frontiera del suicidio assistito in Canada è la fornitura di pezzi di ricambio per la società.' https://t.c… -