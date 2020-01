Lobotka Napoli, fatta per l’arrivo del centrocampista. Le cifre (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lobotka Napoli, è fatta per l’arrivo del centrocampista ai partenopei. Al Celta Vigo 20 milioni di euro più altri 4 di bonus È tutto fatto per l’arrivo di Lobotka al Napoli. Gennaro Gattuso avrà presto così il suo nuovo rinforzo a centrocampo, a cui si somma quello di Demme. A farlo sapere è Gianluca Di Marzio, che rende note le cifre. Per l’approdo del giocatore dal Celta Vigo i partenopei spenderanno 20 milioni di euro più altri quattro di bonus. Imminente così il secondo acquisto da parte del club di De Laurentiis. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka chiusura vicina: il #Celta trova il sostituto -