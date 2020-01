L’accordo commerciale tra Londra e Ue non sarà facile (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vittoria elettorale del Partito Conservatore di Boris Johnson e la definitiva conferma della Brexit hanno contribuito a stabilizzare lo scenario politico inglese e ad introdurre maggiore chiarezza nel confuso ginepraio che era venuto a crearsi, nel corso dei mesi, dalle parti di Londra. La priorità, al momento, è quella di negoziare e finalizzare un nuovo accordo commerciale ma permangono, in ogni caso, delle difficoltà e delle divergenze in materia. Il Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, ad esempio, ha recentemente dichiarato come Bruxelles sia pronta ad iniziare il percorso negoziale che possa portare ad un accordo commerciale che eviti dazi ma ha anche aggiunto che le relazioni con il Regno Unito non potranno più essere le stesse rispetto a quelle del periodo pre-Brexit. Una certa freddezza I tempi stretti potrebbero costituire un ostacolo significativo alla ... Leggi la notizia su it.insideover

