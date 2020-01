La Lega salva il referendum sul taglio dei parlamentari: dopo aver votato sempre a favore, ora va in direzione opposta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Avevano votato sempre a favore della proposta, in tutti e quattro i passaggi della procedura aggravata necessaria a modificare le leggi costituzionali. Ma adesso, i senatori della Lega sono arrivati in soccorso ai promotori del referendum contro il taglio dei parlamentari. dopo il ritiro delle firme da parte di alcuni parlamentari di Forza Italia (di area vicina a Mara Carfagna) e di un senatore del Pd, oggi verranno presentate in Cassazione le firme necessarie per far celebrare il referendum. LEGGI ANCHE > taglio dei parlamentari, il Senato cerca di bloccare la riforma con un referendum referendum parlamentari, la Lega permette il raggiungimento delle firme necessarie La quota di 64 senatori (un quinto dei rappresentanti di Palazzo Madama che, come da carta fondamentale, ha il diritto di richiedere un referendum) potrebbe essere ampiamente superata grazie anche al contributo ... Leggi la notizia su giornalettismo

