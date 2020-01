Il Golden Gala 2020 sarà a Napoli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non poteva essere l’Olimpico a ospitare il Golden Gala 2020. Lo stadio romano, infatti, sarà in piena operazione di ristrutturazione in vista della sfida inaugurale dell’Europeo di calcio 2020. Per questo motivo, dunque, il 28 maggio sarà lo Stadio San Paolo di Napoli a dare ospitalità alla manifestazione di atletica leggera più importante in Italia. LEGGI ANCHE > Universiadi 2019, i fischi a De Luca e De Magistris in Eurovisione Golden Gala verrà ospitato allo Stadio San Paolo di Napoli Non Milano, dunque, ma Napoli. Lo stadio San Paolo, infatti, è stato oggetto di una ristrutturazione profonda in vista delle universiadi 2019. E la pista di atletica leggera, da sempre croce e delizia della città con Aurelio De Laurentiis (patron della squadra di calcio) favorevole alla sua rimozione, è stata una dei fiori all’occhiello di questo restyling. Adesso, questo ... Leggi la notizia su giornalettismo

