Grotte di Pertosa-Auletta e Musei MIdA | in 5 anni visitatori aumentati del 30%

La Fondazione MIdA consolida l'andamento positivo della gestione delle Grotte di Pertosa e Auletta e dei Musei MIdA, sia in termini numerici che di bilancio sociale. Ingressi nelle Grotte In termini di ingressi, i numeri parlano chiaro. Dal 2015 al 2019, i visitatori delle Grotte di Pertosa e Auletta registrano un incremento del 30% (15.839 ingressi in più), passando da 47.526 unità nel 2015 a 63.365 unità nel 2019, come di seguito indicato: 47.526 ingressi nel 2015 53.732 ingressi nel 2016 60.408 ingressi nel 2017 59.091 ingressi nel 2018 63.365 ingressi nel 2019 Questi dati, pur confermando una maggiore affluenza nei mesi di aaprile, maggio, agosto, segnalano un risultato veramente importante con l'aumento delle presenze anche nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Come pure gennaio 2020 nella sua prima settimana ha registrato alle Grotte 551 ingressi in più rispetto al

