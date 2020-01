Due uomini arrestati a Roma per maltrattamenti in famiglia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Il primo a finire in manette, in ordine di tempo, per il reato di maltrattamenti in famiglia e’ stato D.S.D., Romano di 47 anni. A chiamare la Polizia di Stato l’anziana madre dell’uomo che, per fuggire alle violenze, era uscita sul pianerottolo ed era stata chiusa fuori casa dal figlio. All’arrivo degli agenti del Reparto Volanti, la donna ha raccontato che le minacce e le botte ricevute dal sangue del suo sangue andavano avanti ormai da tempo. Quando i poliziotti sono riusciti a farsi aprire la porta dell’appartamento nel quale i due convivono, alla vista della madre l’uomo ha ricominciato a minacciarla di morte e le si e’ scagliato contro: prontamente bloccato dagli uomini in divisa, D.S.D. e’ stato arrestato e portato a Regina Coeli. Oggetto delle minacce e violenze da parte di E.N.O., 36nne originario di San Salvador, era ... Leggi la notizia su romadailynews

