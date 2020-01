Cormano: bloccata in casa da giorni per un malore, salvata dalla Polizia Locale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio alle ore 10.30 una signora sui sessant’anni è stata portata in salvo dagli agenti in servizio della Polizia Locale di Cormano. Allertati dai vicini di casa, preoccupati in quanto da giorni non vedevano più la signora e sentiti anche i continui rumori del cane, gli agenti sono intervenuti entrando nell’appartamento di via Po da una finestra. La donna, che aveva avuto un malore, era bloccata in casa da 4 giorni. E’ stata portata in ospedale per visite e controlli. Sono stati messi in salvo anche gli animali domestici ritrovati nell’appartamento, un cane e tre gatti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

