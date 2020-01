Circeo, Legambiente: popolazione daini va contenuta con trasferimenti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “Il tema della gestione faunistica all’interno di un’area protetta e’ questione assai delicata e per nulla semplice nella sua corretta applicazione. Implica infatti attenzione al mantenimento degli equilibri ecosistemici dell’area di interesse, considerazione per le varie sensibilita’ assai variegate nella societa’, tutela degli interessi collettivi e di comunita’.” “La problematica e’ di ancor piu’ difficile approccio se ci riferiamo ad un Parco, come quello nazionale del Circeo, che gia’ vive di forti contraddizioni in uno scenario naturalistico di grande valore, ma che da sempre convive in un delicato e precario equilibrio tra emergenze ambientali straordinarie e fattori di pressione antropica (o di sua derivazione) come difficilmente possono essere riscontrati in altre aree protette”. ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : #Circeo, #Legambiente: popolazione daini va contenuta con trasferimenti: #Roma – “Il tema… - glibralato : 8.1.15 discarica di Borgo Montello diktat della provincia di Latina: subito la bonifica - franano le strade e la cr… -