Calabria | WWF | “Ancora un lupo ucciso a Marcellinara CZ | gesto macabro di vera e

Calabria - il Wwf : “Un’area protetta per ridare dignità ambientale al fiume Mesima” : “Trasformare un fiume da simbolo di degrado in un’area finalmente libera dai problemi che l’affliggono da decenni, fino a farla diventare un’oasi naturalistica per piante e animali e dove gli uomini possano godere di un ambiente finalmente più sano e pulito. E’ questo il sogno che anima l’iniziativa del WWF di Vibo Valentia finalizzata a creare, attraverso la proposta di un’apposita legge regionale, una riserva regionale protetta alle foci ...

Tutela della biodiversità : WWF e Regione Calabria uniscono le forze : Praterie sottomarine di Posidonia oceanica davanti alle coste del vibonese ripulite dai rifiuti, la valorizzazione naturalistica dei Pantani di Saline Ioniche a sud di Reggio, il sostegno al Centro di recupero delle Tartarughe marine di Crotone e la Tutela dei nidi della stessa Caretta caretta in alcune aree della Calabria, per finire con il recupero ambientale delle Dune dell’Angitola in territorio di Pizzo, dove nidifica il Fratino e dove il ...