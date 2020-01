Brindisi, donna uccisa dal marito con una pistola: è stato un incidente? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ancora un femminicidio è avvenuto in Italia, nella provincia di Brindisi, dove una donna è stata uccisa dal marito con una pistola. E’ stato un incidente? Questo è ciò che ha raccontato l’uomo nelle ore successive alla tragedia avvenuta precisamente a Ostuni. La coppia si trovava in casa, in contrada Malandrino, quando è partito un colpo da arma da fuoco. Erano le 23 di ieri, giovedì 9 gennaio 2020. Il proiettile ha colpito la donna prima a un braccio e successivamente al torace. L’arma, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata detenuta in maniera illegale dall’uomo. Brindisi, donna uccisa dal marito con una pistola: è stato solo un incidente? La coppia si trovava nella propria villetta di Ostuni, in contrada Malandrino. Erano circa le 23 di sera di ieri. Il marito stava pulendo un’arma che possedeva quando è partito un colpo che ha ferito la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

