Asl Napoli 2, intesa con i sindacati: Chi lavora in prima linea sarà pagato di più (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella Asl Napoli 2 Nord saranno pagati di più i medici che lavorano di più, fanno cose più difficili, producono di più e sono nei reparti di “prima linea” come ad esempio pronto soccorso, 118 e reparti ad elevata criticità. E questo il risultato della nuova deliberazione di revisione della graduazione delle funzioni, adottata questa settimana dall’Azienda sanitaria e concordata con le organizzazioni sindacali della dirigenza medico-veterinaria. Il Contratto collettivo nazionale della dirigenza medico-veterinaria, infatti, prevede che una quota della retribuzione accessoria possa essere modulata tenendo conto della strategicità del ruolo svolto. In base a questo principio l’Asl Napoli 2 Nord ha scelto di premiare i medici che lavorano in ambiti che si caratterizzano per la complessità tecnica ed organizzativa, la produttività, la maggiore intensità di cure e che, ... Leggi la notizia su ildenaro

