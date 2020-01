Arriva al cinema il documentario “Botero-Una ricerca senza fine” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (askanews) – Un documentario sul grande artista colombiano, un suo ritratto profondo realizzato con materiali inediti, foto e video di molto tempo fa e riprese originali girate per le mostre di tutto il mondo. Dal 20 gennaio esce al cinema “Botero – Una ricerca senza fine”, diretto da Don Millar con testimonianze di curatori, storici e accademici che nel tempo si sono occupati dell’artista. Botero ha vissuto a Firenze, New York, Parigi. Le sue grandi sculture e le sue forme naif, sensuali e sinuose, sono famose in tutto il mondo. Ama l’Italia e la pittura rinascimentale. Ma di come si sia avvicinato all’arte da autodidatta e dei principi che animano il suo fare artistico, si sa molto poco. Attraverso un dialogo continuo tra Botero e i suoi tre figli, Lina, Fernando e Juan-Carlos e gli interventi di critici e galleristi, il ... Leggi la notizia su notizie

