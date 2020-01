Aereo caduto in Iran, la premonizione di una passeggera: “Dimmi che andrà tutto bene” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Aereo caduto in Iran, la premonizione di una passeggera: “Dimmi che andrà tutto bene” Tra le tante storie inerenti alla vicenda dell’Aereo caduto in Iran, c’è anche quella di Sheyda Shadkhoo, una passeggera che ha avuto una premonizione. Sheyda, infatti, ha telefonato al marito 20 minuti prima che il Boeing 737 della Ukraine Airlines decollasse per chiedergli rassicurazioni sul viaggio e non solo. “Dimmi che tutto andrà bene” avrebbe detto la donna al marito. A raccontare la vicenda è stato lo stesso coniuge, Hassan Shadkhoo, dal quale la donna stava tornando. Aereo caduto in Iran, chi era a bordo di quel volo. Le storie delle vittime Sheyda, infatti, si trovava in Iran per una visita alla mamma e alla sue sorelle, ma stava rientrando in Canada dove si era trasferita insieme al marito con il quale era sposata da circa 10 anni. “Le ho parlato 20 ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - MediasetTgcom24 : Aereo caduto, Trudeau: 'Abbattuto da missile iraniano' #iran - SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, video del NYT mostrerebbe presunto abbattimento -