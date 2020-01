Tutti i misteri sul Boeing 737 caduto in Iran (Di giovedì 9 gennaio 2020) Attualmente sono al vaglio tutte le possibilità. Anche quella che l’aereo sia rimasto vittima di un attentato. Del resto, l’incidente è avvenuto nelle ore immediatamente successive all’offensiva Iraniana contro le basi americane in Iraq Leggi la notizia su ilsole24ore

