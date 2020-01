Sardine, c'è anche l'inno ufficiale: esordirà in piazza al concerto di Bologna (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le Sardine si dotano anche di un inno ufficiale, con il quale apriranno il concerto in piazza VIII Agosto del 19 gennaio a Bologna. La scelta è ricaduta su "6000 (siamo una voce)", realizzato da Malavoglia con il musicista Francesco Tripi e con Marco Mori su idea di Giordano Sangiorgi. Prodotta da M Leggi la notizia su liberoquotidiano

giornalettismo : #Sardine ovunque. Anche in #Veneto. O forse no. Il consigliere comunale di #Schio, eletto con la destra, Alex Quin… - Chicco892892 : @intuslegens Ieri ero a Largo Colombo per acquistare 4 case e gli imprevisti mi hanno mandato a Parco della Vittori… - CarloBelli6 : RT @eccapecca: 'Siamo e saremo sempre contro la #mafia, fenomeno indegno contro cui serve un impegno forte, duraturo e costante dello Stato… -