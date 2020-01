Iran, l’aereo ucraino aveva preso fuoco in volo prima di precipitare: “Dobbiamo rientrare” (Di giovedì 9 gennaio 2020) "L'aereo, che all'inizio si dirigeva verso est per lasciare l'aeroporto, ha girato a destra per un problema e stava tornando allo scalo nel momento dell'incidente", ha reso noto l'Organizzazione per l'aviazione civile Iraniana. Nessuno dei 176 passeggeri a bordo del velivolo della Ukraine International Airlines è sopravvissuto. Leggi la notizia su fanpage

