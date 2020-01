Ergastolo a Gilberto Cavallini per la strage di Bologna (Di giovedì 9 gennaio 2020) "Sono pentito di quello che ho fatto" ma "di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna". Sono le parole dell'ex Nar, Gilberto Cavallini, pronunciate questa mattina davanti ai giudici della Corte di Assise di Bologna prima di essere condannato all'Ergastolo nel processo che lo ha visto imputato per concorso nella strage del 2 agosto 1980. La sentenza di primo grado è arrivata a quasi 40 anni dallo scoppio della bomba alla stazione di Bologna: fu il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo Dopoguerra, che fece 85 morti e 200 feriti. Gilberto Cavallini detto il 'Negro', 66 anni, detenuto dal 1983 è attualmente in semilibertà nel carcere di Terni ed è stato condannato all'Ergastolo anche per altre vicende. Fu rinviato a giudizio a 37 anni dalla strage: è stato processato per ... Leggi la notizia su agi

