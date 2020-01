Don Matteo 12 anticipazioni, seconda puntata del 16 gennaio: arriva Ines (Di giovedì 9 gennaio 2020) anticipazioni Don Matteo 12, trama 2^ puntata: un nuovo personaggio in canonica Andrà in onda giovedì prossimo, 16 gennaio, la seconda puntata di Don Matteo 12. Terence Hill tornerà con un nuovo episodio dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano”. Nel secondo episodio del 16 gennaio di Don Matteo 12 due nuovi personaggi faranno capolino nella vita di Natalina, Pippo, Sofia, Anna e Marco. In canonica ci sarà un nuovo ingresso che potrebbe destabilizzare l’equilibrio tra i personaggi. Anche Marco Nardi e Anna Olivieri saranno ancora alle prese con i loro problemi di coppia, mentre per Sofia ci sarà una svolta inaspettata nella nuova puntata di Don Matteo 12. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio del 16 gennaio della serie tv di Rai1. Don Matteo 12, anticipazioni 16 gennaio: Sofia troverà un nuovo amore? Le anticipazioni del 16 gennaio di Don ... Leggi la notizia su lanostratv

