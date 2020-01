Cos’ha lei che io non ho (Di giovedì 9 gennaio 2020) M. Gary Neuman, famoso terapista di coppia e autore del libro “The Truth About Cheating”, ha rivelato ciò che spinge gli uomini ad essere infedeli. Lo specialista ha condotto uno studio in cui ha chiesto a un gruppo di uomini infedeli se il se$so con l’amante fosse migliore in termini fisici rispetto a quello che avevano con le loro mogli. Quasi il 70% di essi ha dato risposta positiva. È quasi ovvio che per la maggior parte il ses$o extraconiugale è sinonimo di maggiore piacere. Ma non è così chiaro il motivo per cui una così grande percentuale di uomini tradisca. Le loro capacità di sedurre e dare piacere sono migliori di quelle della coppia stabile? “Non necessariamente”, afferma la sessuologa Rosa Guevara Quintero. Quello che succede è che in questi tipi di relazioni ci sono due componenti che migliorano i rapporti di coppia: novità e curiosità. “Precisamente, ... Leggi la notizia su bigodino

