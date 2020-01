Come vivere 10 anni in più (Di giovedì 9 gennaio 2020) Come vivere 10 anni in più? E in ottima salute? È il sogno di tutte le persone poter godere di una vita lunga e sana. Non è impossibile. Non servono elisir particolari. Basta seguire delle semplici regole per poter sperare di avere un’esistenza piena. E la più lunga auspicabile. Secondo un recente studio americano pubblicato sul Bmj, infatti, sono poche le regole da seguire per poter vivere meglio e più a lungo. La ricerca è stata condotta su 111mila persone che sono state seguite dagli esperti per più di 20 anni. Quando i partecipanti avevano 50 anni è stato chiesto loro se potevano rispondere sì ad almeno quattro di cinque criteri: non fumare mai seguire una dieta sana ed equilibrata fare 30 minuti di attività fisica almeno moderata al giorno avere un indice di massa corporea (Bmi) tra 18,5 e 24,9 non bere più di un bicchiere di vino al giorno, per le donne, e una pinta di ... Leggi la notizia su bigodino

