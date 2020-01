Barcellona-Atletico Madrid 2-3, Simeone in finale di Supercoppa di Spagna contro il Real (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'Atletico Madrid batte il Barcellona in una semifinale di Supercoppa di Spagna ricca di emozioni. La squadra di Simeone nella cornice del King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah in Arabia Saudita ha ribaltato lo svantaggio di 2-1 (gol di Messi e dell'ex Griezmann, dopo la rete di Koke), grazie a Morata e Correa. Ora i Colchoneros affronteranno in un derby incandescente il Real Madrid (che ieri ha battuto il Valencia) nella finale della Supercoppa in programma domenica 12 gennaio. Leggi la notizia su fanpage

