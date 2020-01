ATP Cup 2020: l’Australia è la prima semifinalista. Battuta la Gran Bretagna dopo una sfida epica (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Australia è la prima semifinalista dell’ATP Cup 2020. I padroni di casa hanno sconfitto nei quarti di finale la Gran Bretagna per 2-1 al termine di un quarto di finale davvero epico. Il punto decisivo è arrivato dal doppio, con la coppia formata da Alex De Minaur e Nick Kyrgios che si è imposta per 18-16 al super tie-break contro Murray/Salisbury. Tanti i rimpianti per i britannici, che hanno avuto anche quattro match point in un doppio che ha vanificato l’impresa di Daniel Evans contro De Minaur. Il Grande protagonista è senza dubbio Nick Kyrgios, che ha portato due punti alla sua nazione. Il numero 29 del mondo ha dominato il suo singolare contro Cameron Norrie, imponendosi con un doppio 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Troppa la superiorità del tennista australiano, che ha sempre avuto in pieno controllo il match, portando l’Australia ... Leggi la notizia su oasport

