Uomini e Donne anticipazioni: Pamela Barretta torna nel Trono Over (Di mercoledì 8 gennaio 2020) anticipazioni Uomini e Donne: Pamela e Enzo svelano una novità Un gradito ritorno colorerà la puntata del mercoledì di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi dopo l’esordio di ieri con le peripezie sentimentali di Gemma Galgani accoglierà nel Trono Over Pamela Barretta e Enzo Capo. La coppia racconterà come procede la relazione dopo l’addio al dating show di Canale5. La dama sottolineerà che presto farà conoscere suo figlio a Enzo e il cavaliere ammetterà di vedere un futuro con la Barretta, dalla quale vorrebbe un figlio. Pamela sottolineerà che al momento vuole compiere un passo alla volta e l’idea di allargare la famiglia potrebbe realizzarsi ma in futuro. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Enzo Capo farà una sorpresa a Pamela Barretta regalandole delle rose e confessando alla dama di essersi innamorato di lei. Uomini e Donne: Pamela e Enzo ... Leggi la notizia su lanostratv

