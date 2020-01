Un aereo di linea ucraino è precipitato in Iran (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Un disastro aereo si aggiunge alla crisi in corso fra Iran e Usa. Nella mattina di mercoledì 8 gennaio un aereo civile – un Boeing 737 – della compagnia aerea ucraina Ukraine International Airlines, diretto a Kiev, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran-Imam Khomeini, in Iran. Come confermato da fonti Iraniane, non si conta nessun superstite: le 177 persone a bordo – 168 passeggeri e nove membri dell’equipaggio – hanno perso tutte la vita. سقوط هواپیمای اوکراینی یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/UXW11Jpx0D#ukrainianplane #Iran #ایران https://t.co/OFabwmmQnQ pic.twitter.com/pyQvGsxGMn — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020 La tragedia è avvenuta poco dopo il lancio di missili Iraniani su due basi ... Leggi la notizia su wired

