TikTok: scoperte vulnerabilità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) by Hynerd.it Check Point Research, la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, ha individuato diverse falle all’interno dell’infrastruttura di TikTok, dimostrando come anche l’app popolare tra i giovani sia vulnerabile agli hacker. I ricercatori hanno utilizzato il sistema SMS dell’app per dimostrare come queste vulnerabilità possano essere facilmente diffuse e sfruttate. Negli ultimi mesi, i ricercatori di Check Point hanno trovato molteplici punti deboli, dimostrando che una delle app in maggiore crescita al mondo non fosse impermeabile allo sfruttamento da parte degli hacker. Alcuni giorni fa l’esercito americano ne ha vietato … su: TikTok: scoperte vulnerabilità Leggi la notizia su hynerd

