Siria, Iraq, Libano: il Medio Oriente inquieto dopo Soleimani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il mio lungo caffè con Mauro Indelicato discutendo sul recente raid statunitense a danno del generale Qasem Soleimani, comandante delle Forze Quds, il numero due iraniano, secondo soltanto all'Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei supremo leader dell'Iran, e che ha trovato la morte la notte dello scorso 3 Gennaio 2020. di VERDIANA GARAU È una pedina in meno rimossa dallo scacchiere che infastidiva i sunniti? L'opinione pubblica si è sollevata. Soleimani era anche colui che aveva (...) - Mondo / Medio Oriente, , Siria, Soleimani Qassem Leggi la notizia su feedproxy.google

