Mediobanca, cantiere governance Rumors: a giugno la partita del Ceo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Massimo Doris annuncia un utile "molto importante" e un dividendo extra per gli azionisti di Banca Mediolanum, che sprinta a Piazza Affari. Ma l'attenzione del mercato è sulle parole dedicate al tema Mediobanca. Da Doris arriva un'apertura all'ipotesi di rinnovamento della governance come vorrebbe Leonardo Del Vecchio, ma anche un ammonimento: al di là del peso di ciascun singolo azionista in assemblea resterà necessario il gradimento dei grandi fondi e del mercato (cui fa capo il 70% del capitale di Piazzetta Cuccia). Intanto a Piazza Affari si inizia a pensare al dopo-Nagel: l'attuale Ceo secondo molti potrebbe prendere il posto di Pagliaro alla presidenza, mentre per il suo successore i giochi si apriranno dalla prossima estate, non apparendo scontata la promozione del direttore generale Francesco Saverio Vinci Segui su ... Leggi la notizia su affaritaliani

