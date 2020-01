L’Italia è il paese europeo che commina più multe per violazioni della privacy (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: Getty Images) È L’Italia, con 30 provvedimenti del Garante, ad aprire la graduatoria del numero di sanzioni comminate per violazione della privacy. Lo rivela uno studio dell’osservatorio di Federprivacy, la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, in cui sono state analizzate le attività istituzionali in materia di privacy svolte nei 30 paesi dello Spazio economico europeo (See). Emerge, in generale, che ammontano a circa 410 milioni di euro le sanzioni inflitte nel 2019 per più di 190 procedimenti condotti dalle autorità di controllo per la protezione dei dati personali in Europa. privacy, oltre 400 milioni di euro di sanzioni in Europa nel 2019 https://t.co/4J3NumvAWx pic.twitter.com/Sm6mIxBLYR — Federprivacy (@Federprivacy) January 8, 2020 I casi più frequenti Il rapporto, nel passare ... Leggi la notizia su wired

davidefaraone : Sanremo non è solo canzoni, ma un appuntamento culturale. Chiedo alla direttrice Rai: dobbiamo rilanciare l’Italia… - andrea_illy : L'Italia non ha un piano strategico. E gli italiani non sono realmente consapevoli della loro potenzialità di cresc… - sole24ore : Il numero di dirigenti con laurea in Italia è fra i più bassi in Europa e il Paese è anche fanalino di coda fra i P… -